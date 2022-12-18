Участок трассы М-5 встал в пробку из-за непогоды в Челябинской области

Осадки в ближайшие несколько часов не прекратятся

В Челябинской области из-за непрекращающихся осадков и гололеда на некоторых участках трассы М-5 образовались пробки. Как сообщают очевидцы, из-за того, что фуры не могут подняться в гору, затор образовался в районе Кропачево.

«Кропачево, фуры встали в гору в сторону Челябинска. Движение очень плотное. Запасайтесь незамерзайкой»,— написали авторы паблика «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

Затруднение в движении, судя по онлайн-сервисам, зафиксировано и в районе Сима. Там сейчас, по словам водителей, идет дождь.







Ранее в Упрдор «Южный Урал» предупредили о непогоде и рекомендовали водителям отказаться от длительных поездок на личном транспорте. Также автомобилистов попросили не мешать снегоуборочной технике.

По данным синоптиков, снегопад в регионе в ближайшие часы не закончится. Ночью и днем 19 декабря синоптики обещают мокрый снег, метели и гололед на дорогах. При этом температура воздуха поднимется до +4 градусов.