Семибалльные пробки образовались на дорогах Челябинска утром 19 декабря

Серьезные заторы зафиксированы на северо‑западе

Утром 19 декабря на дорогах Челябинска из-за непогоды образовались семибалльные пробки и несколько ДТП. Рассказываем, на каких улицах особенно затруднено движение.

Серьезные пробки зафиксированы на северо-западе. Стоит участок улицы Профессора Благих. Затруднено движение по улицам Молодогвардейцев, Куйбышева, Чайковского в районе пересечения с улицей Куйбышева. Многокилометровые пробки образовались на Комсомольском проспекте, проспекте Победы, в том числе из-за ДТП, а также серьезные заторы возникли на улице Братьев Кашириных.

Затруднено движение по Свердловскому проспекту, нескольким участкам улицы Труда, а также по улице Первой Пятилетки. Непросто проехать по проспекту Ленина на участке от улицы Российской до Цвиллинга. Пробка также возникла на Цвиллинга на подъезде к проспекту Ленина.

Заторы возникли на пересечении улицы Доватора с улицами Блюхера и Воровского.

В Ленинском районе утро понедельника началось без серьезных пробок.

Сегодня из-за дождя со снегом в Челябинске обработают опасные участки дорог реагентами.

Кроме того, из-за непогоды в аэропорту Челябинска задержали 13 рейсов. Максимальная задержка составила восемь часов.