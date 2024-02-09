В Челябинской области мать погибшего бойца ежемесячно перечисляет свои выплаты военным СВО

Светлана Гаврилкова из Карталов делает взносы с начала спецоперации

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Сын Светланы Гаврилковой из Карталов погиб в Чечне. Теперь, с начала специальной военной операции, женщина решила помогать южноуральским бойцам и отдает все свои выплаты за сына на нужды военным, передают корреспонденты местной газеты «Карталинская новь».

Светлана Гаврилкова с самого начала СВО провожает земляков-карталинцев, как она говорит, на святое и правое дело. И с этого времени женщина решила перечислять пособия, которые ей положены за погибшего при выполнении воинского долга сына, на нужды фронту.

«Я приняла решение до окончания спецоперации отдавать и выплату, которую получаю за сына, погибшего в Чечне», — говорит Светлана Гаврилкова.

А накануне мы рассказывали о Светлане Лаврентьевой, которая создала специальный чат для матерей погибших бойцов.

В Челябинской области жители ежедневно оказывают неоценимую помощь военнослужащим. В Народном фронте действует специальный счет и центр, куда можно принести гуманитарную помощь. Кроме того, ежемесячно телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом проводит телемарафон «Все для Победы!».