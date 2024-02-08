Южноуральским бойцам в Мариуполе и Мелитополе отправили 40 дизельных генераторов

Часть из них собрали благодаря марафону с телеканалом ОТВ

Бойцам из Челябинской области отправили очередную партию оборудования. Теплоприцелы, генераторы и квадрокоптеры собрали южноуральцы благодаря проекту «Всё для Победы!» Народного фронта и телеканала ОТВ, часть техники передали из правительства Челябинской области. В Народном фронте сообщили, что помощь отправится в Мелитополь и Мариуполь.

«Правительство Челябинской области передало в Народный фронт: 30 дизельных генераторов, 18 квадрокоптеров и 10 теплоприцелов. Также на собранные средства в рамках проекта Народного фронта „Всё для Победы!“ мы закупили необходимую технику по потребностям военнослужащих», — рассказали в Народном фронте.

Южноуральские бойцы, которые проходят службу в Мариуполе, получат:

— 40 дизельных генераторов;

— 26 квадрокоптеров;

— 17 тепловизионных прицелов;

— 6 раций нового поколения;

— 2 цифровых бинокля.

Помощь поехала в Мариуполь и Мелитополь.