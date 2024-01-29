Телезрители ОТВ за один день собрали более полумиллиона рублей в поддержку бойцов СВО

Ежемесячно телемарафоны проходят совместно с Народным фронтом

В Челябинской области второй год продолжаются телемарафоны «Всё для Победы!». Организованные телеканалом ОТВ и Народным фронтом акции в поддержку военнослужащих специальной военной операции и мирного населения Донбасса объединяют южноуральцев. Только по итогам прошедшего 27 января марафона удалось собрать более 500 тыс. рублей.

Напомним, ОТВ — единственный в стране региональный телеканал, который проводит марафон «Всё для Победы!» ежемесячно. Только за прошлый год благодаря телемарафону на счет Народного фронта поступило более 18 млн рублей.

27 января, в годовщину снятия блокады Ленинграда, прошел очередной телеэфир. Весь день на ОТВ транслировали специальный QR‑код, по которому зрители могли сделать перечисления в поддержку бойцов и жителей Донбасса.

По итогам марафона собрано 260 тысяч рублей на счет, также на 255 тысяч рублей в этот день в отделение Народного фронта принесли вещей. Итог дня — 515 тысяч рублей.