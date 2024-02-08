Светлана Лаврентьева из Чебаркуля создала чат, в котором матери бойцов со всей страны могут поддержать друг друга. В марте 2022 года Светлана потеряла своего сына на СВО. Тяжелую утрату женщине помогали переживать родные и близкие, но не обошлось и без помощи психолога. После общения со специалистом Светлана поняла, что не многие матери готовы открыться чужому человеку, пусть и профессионалу, нацеленному на помощь в переживании и проработке душевных травм. Психолог сам предложил Светлане поговорить с другими матерями, потерявшими своих родных на СВО, и помочь им двигаться дальше после трагедии.
«Я понимала, что нас [матерей] становилось все больше. И, как я уже говорила, мамы не готовы идти на встречи и разговоры, ведь никто их не понимает», — поделилась с нами Светлана.
По ее словам, понять все горе мам, потерявших своих сыновей, могут только другие мамы, а не психологи, психотерапевты или просто знакомые. А идея создания чата «Наши герои» пришла в мае 2022 года после разговора с другими мамами, уже поддерживающими связь со Светланой.
На сегодняшний день в чатах в разных мессенджерах состоит уже порядка 200 женщин со всей России. Они помогают и поддерживают друг друга в трудную минуту. Светлана же может дать совет по оформлению выплат.
После продолжительной переписки матери решили встретиться, а после и увековечить память о погибших. В одном из уральских сел женщины взялись за восстановление храма, а также инициировали отлив колоколов, которые теперь звучат по всем павшим бойцам.
Автор: Евгения Страцева.
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