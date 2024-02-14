Челябинским бойцам доставили в зону СВО спальники и квадрокоптер

Гуманитарную помощь от Народного фронта получили артиллеристы

Военнослужащие 242 полка гаубичного артиллерийского дивизиона в короткие сроки получили гуманитарную помощь от Народного фронта Челябинской области. Бойцам доставили квадрокоптер, дизельный генератор, 64 спальника, 10 маскировочных сетей, сказали в пресс-службе ОНФ Челябинской области.



Челябинские артиллеристы попросили о помощи в рамках проекта «Всё для Победы!». Народный фронт Челябинской области в короткие сроки отправил необходимые вещи в зону СВО.

«Надеемся, что эта помощь будет очень нужной и полезной для наших парней!»— сказали в пресс-службе.

Бойцы на видео поблагодарили за посылки, которые они получили. В их числе — чай, сладкое, тушенка и другие продукты, а также письма от детей.

«Дорогие друзья, Народный фронт Челябинской области, мы, солдаты и офицеры Российской армии, хотим выразить благодарность за то, что помогаете нам в эти непростые времена. Большое спасибо от нас всех», — поблагодарили военнослужащие за помощь на видео.

Напомним, телеканал ОТВ и Народный фронт регулярно проводят в Челябинской области телемарафон «Всё для Победы!» в поддержку участников СВО. По итогам прошедшего 27 января марафона удалось собрать более 500 тысяч рублей.



Добавим, ОТВ — единственный в стране региональный телеканал, который проводит марафон «Всё для Победы!» ежемесячно. Только за прошлый год благодаря телемарафону на счет Народного фронта поступило более 18 млн рублей.