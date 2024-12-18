В Челябинской области итоговое сочинение успешно написали 99,5% выпускников школ

Участие в экзамене приняли более 13 тысяч человек

В Челябинской области итоговое сочинение, которое прошло 4 декабря, успешно написали 99,5% участников. Ребята получили зачет и допущены к ЕГЭ. Тем, кто не справился с заданием или не смог закончить работу по каким-то причинам, придется написать сочинение еще раз, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

Тему сочинения участники экзамена выбирали самостоятельно из шести предложенных. Самой популярной стала «Художественное произведение, которое заставило меня переживать» — эту тему выбрали почти 38% выпускников. Второй по популярности стала тема «Почему совесть не всегда спасает нас от неправильных поступков» — ее выбрали 27% экзаменующихся.

Работы оценивали по таким критериям, как соответствие выбранной теме, привлечение литературного материала, композиция, логика, качество письменной речи, и другим.

Те, кто получил незачет, не пришел на экзамен или не смог завершить его по уважительным причинам, смогут написать сочинение в дополнительные сроки — 5 февраля и 9 апреля.