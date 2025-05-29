В Челябинске выпускные вечера пройдут в новом цифровом формате

Средний чек за праздник «под ключ» достиг 7 тысяч рублей с человека

У челябинских выпускников старших классов в 2025 году новый тренд — на проведение вечеров в цифровом формате. «Цифра» затронула все сферы подготовки к празднику — создаются сайты класса, ведется электронная рассылка пригласительных. В программе вечеров — клипы, рилсы и короткометражки о школьной жизни. ИА «Первое областное» выяснило, во сколько обойдется проведение выпускного вечера семейному бюджету в этом году.

Выпускной уходит в «цифру»

В основе сценариев выпускных — цифровые технологии, а гаджеты сегодня и вовсе стали неотъемлемой частью любого мероприятия.

«Для класса создают специальные онлайн-приложения, которые можно установить в телефоне, а также отдельные сайты, ведется электронная рассылка пригласительных. Школьные выпускные еще больше становятся связаны с гаджетами и их возможностями. Раньше формат разработки сайта был характерен лишь для молодоженов, сейчас он перешел и к выпускникам. Удобно, когда на одном интернет-ресурсе содержится вся информация о выпускном вечере — программа, сценарий, указывается дресс-код, открыты комментарии и есть чат для участников. Это существенно облегчает организационный процесс», — говорит арт-директор компании Zotov-event, ведущий и режиссер праздников Анатолий Зотов.

По его словам, в этом году выпускные классы чаще выбирают формат организации выпускного «под ключ».

«Если подготовкой сценария выпускного занимается профессиональный режиссер и его команда, то на вечере не будет сбоев и заминок. Если класс не может нанять режиссера, то можно к помощи привлекать организаторов школьных мероприятий, которые так же владеют необходимыми навыками, знаниями и опытом», — советует он.

Стоимость проведения выпускного вечера «под ключ» в этом году выросла на 30%, поскольку диджеи, фотографы, видеографы повысили цены на свои услуги. Стоимость банкетного меню увеличилась минимум на 25% из-за удорожания отдельных категорий продуктов.

Популярные площадки в Челябинске для проведения выпускных вечеров уже забронированы на 2026 год, поэтому свободных мест в мае там не найти. При этом представители ивент-индустрии отмечают, что ежегодно число площадок для торжеств в городе только растет, то есть у выпускников есть выбор.

«Время для празднования выпускных ограничено июнем, все выбирают даты в этом месяце, в первую очередь бронируют выходные. В тренде этого года — организовать финал праздника на природе: это встреча рассвета, песни у костра, прогулки по берегу водоема», — уточнил Анатолий Зотов.

Выбор локаций ограничен

Мы обзвонили несколько ивент-площадок в Челябинске, свободных мест нет. Но сами организаторы связывают это еще и с ажиотажным спросом на проведение свадеб летом.

«В этом году стоимость проведения выпускного вечера в нашем ивент-холле стартует от 3500 рублей с человека, в нее входит банкетное меню. При заказе праздничной программы, в которой задействованы диджей, видеограф и другие, стоимость будет выше», — пояснила менеджер отеля «Маркштадт».

В пригородных локациях цены на выпускные вечера чуть доступнее, но с учетом транспортных расходов экономия получается условной.

«Мы организуем выпускные „под ключ“ с банкетом и праздничной программой. Стоимость на двух человек — ребенок и родитель — начинается от 11 тысяч рублей. Остались свободные даты на 30 июня и 1 июля, но бронирование ведется активно», — пояснила менеджер «Боярской станицы» Татьяна Комарова.

Бюджет выпускного включает не только расходы на место и формат его проведения, но и на внешний образ. По данным «Авито», продажи праздничных платьев выросли на 32%, а костюмов — на 41%. Образ для девушки на торжество, состоящий из платья, туфель, украшения и аксессуара для волос, в среднем обойдется в 4300 рублей. Наряд для выпускника из костюма, рубашки, мужских туфель и бабочки — в 8400 рублей.

Спрос на услуги парикмахеров и стилистов по волосам за последний месяц вырос на 5%. Интерес к услугам визажистов вырос на 32%. Средний чек на прическу и макияж составит около 2 тысяч рублей. В тренде — теплые пастельные оттенки, без кричащих и вызывающих деталей. Из украшений к вечернему образу девушкам подойдут бодичейн, жемчужные нити и ожерелья. И не забывайте, главное в образе — подчеркнуть индивидуальность и естественную красоту.