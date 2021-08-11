В Челябинской области еще 368 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав озвучил сводку на утро 11 августа 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 368 положительных результатов. Всего с начала пандемии в регионе заболели коронавирусом 78 тысячи 875 человек. Об этом в среду, 11 августа, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Накануне, 10 августа, скончались 19 пациентов с коронавирусом. Все они умерли непосредственно от новой инфекции. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3615 пациентов с коронавирусом.

На лечении остаются 6203 человека. С начала пандемии болезнь победили 69 022 южноуральца. За прошедшие сутки из ковидных больниц выписали 293 пациента.

9 августа Челябинская область поставила антирекорд по числу зараженных коронавирусом и числу умерших от опасной инфекции: за один день медики выявили 365 свежих случаев и не смогли спасти 25 человек. Высокие цифры смертности от ковида объяснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.



В Челябинской области продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Статистика говорит сегодня о том, что 682 680 человек в регионе уже получили прививку. С момента вакцинации в Челябинскую область уже поступило 787 758 доз препаратов. Накануне регион получил еще 9,5 тысячи доз «Спутника Лайт».



Ирина Гехт также рассказала о том, что прививочная кампания против гриппа в Челябинской области начнется в сентябре.

