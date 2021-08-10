Еще 365 человек в Челябинской области заразились коронавирусом за минувшие сутки

На лечении остаются 6147 пациентов

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 365 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 78 507 человек. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Накануне, 9 августа, от коронавируса скончались 25 пациентов. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3596 пациентов с коронавирусом.

На лечении остаются 6147 человек. С начала пандемии выздоровели 68 729 южноуральцев. За прошедшие сутки из ковидных больниц выписали 291 пациента.

В минувшие выходные в мобильных пунктах от коронавируса привились 1332 южноуральца.



В воскресенье, 8 августа, в регион прибыло более 68 тысяч доз вакцины «Гам‑КОВИД‑Вак». Препарат направят во все медицинские учреждения Челябинской области.



Кроме того, на аппаратном совещании глава Челябинска Наталья Котова поручила активизировать работу по вакцинации. Особое внимание мэр попросила уделить сотрудникам образовательных учреждений, предприятий и посетителям детских поликлиник.

