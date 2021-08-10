В Челябинской области прививку от COVID‑19 уже поставили более 682 тысяч человек

Это 43 процента от общего числа тех, кто подлежит вакцинации в регионе

Статистика по вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Челябинской области говорит сегодня о том, что 682 680 человек уже получили прививку. Но остаются муниципалитеты-аутсайдеры, где вакцинация проходит неактивно. При этом область регулярно получает новые партии доз вакцины, отметила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

С момента вакцинации в Челябинскую область уже поступило 787 758 доз препаратов. Сегодня регион получил еще 9,5 тысячи доз «Спутник Лайт».

«Вакцину на сегодняшний день получили 682 680 человек. Это 43 процента от общего числа тех, кто подлежит вакцинации. Темпы вакцинации составляют около 5 тысяч в день первым компонентом и около 6 тысяч вторым — чуть активнее его ставят. Здесь у нас есть аутсайдеры с точки зрения вакцинации — это Златоуст, Миасс, Копейск, Троицк и Красноармейский район. Это те территории, которые не укладываются в тот режим вакцинации, который индивидуально разрабатывался, чтобы достичь коллективного иммунитета», — сообщила Ирина Гехт.

Чаще всего коронавирусную инфекцию диагностируют у взрослых пациентов, среди них преобладают работающие граждане. Отмечается снижение заболеваемости по детям. По подросткам ситуация остается на уровне прошлой недели.

Замгубернатора подчеркнула, что распределение заболеваемости по территории неравномерное. Около 60 процентов приходится на четыре территории — это Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Копейск. Чаще всего жителям региона диагностируют ОРВИ-ковид (45,5 процента), пневмонию (32 процента). Еще 22 процента южноуральцев переносят инфекцию бессимптомно.

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 365 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 78 507 человек.



В рамках брифинга Ирина Гехт также озвучила статистику по врачам, спасающим южноуральцев от COVID-19. Вакцинировалось лишь 40 процентов медработников. У 189 вернувшихся из-за границы южноуральцев обнаружили COVID-19.