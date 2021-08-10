Власти Челябинской области объяснили растущую смертность от коронавируса

Ирина Гехт не исключает дальнейшего осложнения ситуации

Накануне, 9 августа, Челябинская область поставила антирекорд по числу зараженных коронавирусом и числу умерших от опасной инфекции: за один день медики выявили 365 свежих случаев и не смогли спасти 25 человек. Высокие цифры смертности от ковида объяснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

По словам политика, область будет и дальше фиксировать рост смертей. Эта ситуация объяснима и сопоставима с тем, что было во время первой и второй волны коронавируса.

«Мы понимаем, что сначала идет подъем заболеваемости, а рост смертности запаздывает на 2—3 недели. Это связано с ходом лечения и с нахождением на ИВЛ. Это те процессы, которые были характерны для других волн. Безусловно, мы говорим, что и тяжесть заболевания на этот раз выше. Когда болела Москва, она тоже ставила рекорды по смертности. От Москвы мы отстаем примерно на три недели», — заявила Ирина Гехт.

Политик еще раз призвала южноуральцев пройти вакцинацию, так как только прививка остается единственным способом защитить себя от тяжелых форм коронавируса. В реанимациях ковидных больниц, по словам Гехт, привитых южноуральцев нет.

Также Ирина Гехт заявила, что поддерживает обязательную вакцинацию студентов вузов в преддверии нового учебного года.