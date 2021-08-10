Прививочная кампания против гриппа в Челябинской области начнется в сентябре

Об этом сообщила первый вице‑губернатор Челябинской области Ирина Гехт

Сентябрь — традиционное время начала прививочной кампании против гриппа. Однако коронавирусная повестка вводит в заблуждение: когда будем прививаться и будем ли вообще? Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции развеяла сомнения.

По словам Гехт, в прошлом году от гриппа привилось 60 процентов взрослого населения региона, что является неплохим результатом. В этом году задачи ставятся такие же.

«Мы будем прививаться от гриппа, это точно. Сейчас много рассуждений на эту тему, но не стоит всему верить. Прививочная кампания традиционно начнется в сентябре», — сообщила Ирина Гехт.

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 365 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 78 507 человек.

В рамках брифинга Ирина Гехт также рассказала о нехватке кислорода в челябинских больницах. В третью волну пациентов, которым он необходим для лечения ковида, стало больше.