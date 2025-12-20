В Челябинской области 72 школы закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

50 учебных заведений перевели на дистант

В Челябинской области по данным на 19 декабря на карантин из-за ОРВИ и гриппа закрыли 72 школы. Учащихся 50 школ перевели на дистант, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

«Образовательные организации переходят на дистанционный формат либо закрываются на карантин в зависимости от количества отсутствующих по причине заболеваемости. Есть школы, в которых на дистанционный формат обучения переведена часть классов»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, всего четыре дня назад на карантин в регионе были закрыты 53 школы.

Примечательно, что каждый пятый простывший в Челябинской области болеет гриппом. Причем у многих из них выявлен гонконгский вирус. Он способен «сломать» организм буквально за пару часов.

Напомним, в регионе действует карантин по гриппу в больницах и соцучреждениях.