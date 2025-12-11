Россия столкнулась с распространением новой волны опасного штамма гриппа H3N2, названного «гонконгским». Грипп отличается особой агрессивностью: самочувствие взрослого человека стремительно ухудшается в течение двух часов, а детям, чтобы свалиться от болезни, достаточно 15—30 минут. Первые признаки заражения проявляются сильной слабостью, покраснением глаз, ломотой во всем теле.
Вирус выделяется высокой заразностью и быстрой скоростью передачи. Температура тела при этом варианте гриппа достигает 38—40°C, а жаропонижающие и обезболивающие препараты не приносят облегчения. Симптоматика может выражаться также заложенностью носа, кашлем, диареей, рвотой. В таком мучительном состоянии люди проводят до пяти суток, что существенно изнуряет организм.
