В Челябинской области 53 школы закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ

На дистанте учится 31 школа

В Челябинской области на 16 декабря введены карантинные меры в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. На карантин полностью перевели 53 школы региона. На удаленный формат перешло 31 образовательное учреждение, сообщили на пресс-конференции в «Гранаде-пресс».

Кроме того, во многих школах на дистант переведены отдельные классы. Такие точечные решения принимаются в зависимости от доли заболевших детей в каждом конкретном классе для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Ранее карантин ввели во всех медицинских и социальных учреждениях области, включая больницы и интернаты. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. Режим ограничений действует с 10 декабря, а основанием для его введения стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.