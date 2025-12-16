В Челябинской области на 16 декабря введены карантинные меры в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. На карантин полностью перевели 53 школы региона. На удаленный формат перешло 31 образовательное учреждение, сообщили на пресс-конференции в «Гранаде-пресс».
Кроме того, во многих школах на дистант переведены отдельные классы. Такие точечные решения принимаются в зависимости от доли заболевших детей в каждом конкретном классе для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Ранее карантин ввели во всех медицинских и социальных учреждениях области, включая больницы и интернаты. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. Режим ограничений действует с 10 декабря, а основанием для его введения стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.