В больницах и интернатах Челябинской области ввели карантин по гриппу

По региону наблюдается неблагоприятная эпидкартина

Режим карантина ввели с 10 декабря во всех медицинских и социальных учреждениях Челябинской области. Соответствующий документ подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. Основанием для решения стала неблагоприятная эпидемиологическая картина.

В Челябинской области фиксируется значительный прирост случаев ОРВИ. Ранее сообщали, что в регионе закрыли восемь школ на карантин.

«Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу в медицинских организациях, организациях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан, организациях, осуществляющих деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания, с 10.12.2025 года до особого распоряжения», — сказано в постановлении.

В образовательных учреждениях рекомендовано приостановить учебный процесс либо ввести дистанционную форму обучения при заболеваемости ОРВИ, ковидом и гриппом 20% учащихся и более.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в регионе зафиксировали случаи заболевания гонконгским гриппом.