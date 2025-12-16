Каждый пятый простывший в Челябинской области болеет гриппом

А у многих гриппующих выявлен гонконгский вирус

В Челябинской области заболеваемость ОРВИ и гриппом растет примерно на 30% в неделю. Обычно такой подъем начинается с конца сентября, однако теплая осень этого года сдвинула привычные сроки. Какие вирусы циркулируют в регионе и когда ждать пик заражений, рассказали специалисты.

«Сейчас на Южном Урале циркулируют привычные нам острые респираторные вирусные инфекции. И примерно у каждого пятого выявляется грипп. Нужно отметить, что вирусы гриппа, которые мы высеваем у пациентов, идентичны штаммам, которые входят в вакцину этого года», — говорит заместитель министра здравоохранения Челябинской области Нелли Верзакова.

Среди вирусов гриппа, по данным Роспотребнадзора, преобладает гонконгский грипп. Он уже превратился в страшилку для детей и взрослых. Говорят, будто он переносится особенно тяжело и может вызвать тяжелые осложнения. Однако практика говорит об обратном: гонконгский грипп не имеет каких-либо специфических проявлений и не ведет к ужасным последствиям.

«Гонконгский грипп известен с 60-х годов. И достаточно долгое время он был самым распространенным вирусом гриппа, циркулировавшим при подъеме заболеваемости. Затем в 2009 году его вытеснил свиной грипп, а позже — коронавирус. Но гонконгский грипп все это время существовал и сегодня опять вышел на первый план по количеству заболевших. Это классический грипп. В его клинической картине ничего нового не появилось: острое начало, высокая температура, достаточно интенсивная головная боль, симптомы интоксикации, мышечные боли и сухой кашель. Тяжелым он кажется, потому что тяжело переносится высокая температура. Но при нормальном лечении симптомы быстро купируются и в течение недели человек выздоравливает», — говорит главный внештатный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько.

Дети и пожилые переносят заболевание тяжелее. Однако это не связано с самим вирусом. У детей не натренирован иммунитет, а болезнь стариков осложняют хронические патологии. Но фатальных последствий от гриппа среди пациентов в Челябинской области нет.

«Самое эффективное средство профилактики гриппа — это вакцинация. Я не могу сказать, что никто из привитых не заболеет, однако заболевание у привитых будет протекать легче», — добавляет Екатерина Стенько.

В этом году в регионе от гриппа привились более 1,7 млн человек, и вакцинация еще продолжается, так как пик заболеваемости еще не пройден. ОРВИ и грипп могут циркулировать в регионе до весны. Дети и взрослые из групп риска могут бесплатно сделать прививку в своей поликлинике. Об остальных, считают эксперты, должны позаботиться руководители трудовых коллективов. Если предприятие закупит вакцину, сотрудники поликлиник совершенно бесплатно проведут вакцинацию прямо на рабочих местах.

«Также руководители должны вовремя отстранять от учебы или работы людей с признаками ОРВИ. Именно в первые три дня болезни человек наиболее заразен и опасен для окружающих. Поэтому при первых признаках заболевания нужно обращаться к врачу и уходить на больничный», — говорит Нелли Верзакова.

Здоровым людям в период подъема ОРВИ и гриппа нужно усилить меры профилактики: надевать маску в людных местах, чаще мыть руки, избегать контакта с больными, а если кто-то заболел дома — чаще проветривать помещение, выделить больному отдельные посуду и полотенце и принимать противовирусные препараты.

Такую меру профилактики ОРВИ и гриппа, как карантин, сейчас активно используют в школах. Так, по данным Минобра, на утро вторника 53 школы в Челябинской области закрыты на карантин, 31 перешла на дистанционный формат обучения. Также есть школы, где на дистант ушла только часть классов.

«Если отсутствуют 20% учащихся, директор школы имеет право объявить карантин в отдельном классе, по всей параллели или же по всей школе», — говорит начальник эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

Самая высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом зафиксирована в Магнитогорске, Южноуральске, Еткуле, Кусе и Челябинске. А наибольший прирост заболевших на прошлой неделе дали Аша, Чебаркуль, Троицк и Еткуль. Пик заболеваемости ждут в феврале — марте.