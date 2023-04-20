В Челябинской агломерации на Радоницу запустят автобусы к городским кладбищам

Родительский день в этом году выпадает на 25 апреля

В ближайшие выходные, а также в родительский день 25 апреля в Челябинске и Копейске будут организованы автобусные маршруты к городским кладбищам. Информацию о времени работы и интервале движения транспорта сегодня, 20 апреля, опубликовало ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

В Челябинске 22, 23 и 25 апреля на Градское кладбище с улицы Чичерина будет ездить автобус № 94. В субботу и воскресенье транспорт будет курсировать каждые 15 минут с 10:00 до 18:00. Во вторник, на Радоницу, — каждые 6—12 минут с 09:00 до 19:00.

На Преображенское кладбище также с улицы Чичерина запустят автобус № 95. 22 и 23 апреля маршрут будет работать с 09:30 до 18:30 с интервалом 60 минут. 25 апреля время работы автобуса расширят с 09:00 до 19:00, а интервал сократят до 15—30 минут.

В Копейске в родительский день на кладбище поселка Горняк поедет автобус с автовокзала, который будет курсировать с 09:30 до 20:30 каждые 10—15 минут. Кроме того, в 11:00 в том же направлении поедет автобус от храма Святого Сергия Радонежского.

На Старокамышинское кладбище будет заезжать автобус «Автовокзал — Старокамышинск», курсирующий с 09:00 до 18:00 каждые 30 минут.

Кроме того, возле кладбища в поселке Шахты № 201 будет делать остановку автобус № 10.

О запуске специальных автобусов на родительский день также объявили в Верхнем Уфалее и Миассе.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что с 29 апреля в Челябинской области начнут работу садовые маршруты.