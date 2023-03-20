Садоводы смогут добраться до своих участков на автобусах уже с конца апреля. По информации ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», речь идет о садовых муниципальных маршрутах в Челябинске и Копейске. Также к запуску готовят межмуниципальные направления в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте.
Что касается муниципальных маршрутов, то автобусы станут курсировать по тем же направлениям, что и в прошлом году, но появится дополнительный маршрут № 16с. Он будет ходить по маршруту 16-го автобуса, то есть от ЧМЗ до Челябэнерго.
Кроме того, один троллейбусный маршрут заменят автобусным: № 21с ЧТЗ — ТЭЦ-3 проследует по Героев Танкограда и Бажова. Автобусы довезут челябинских дачников до садовых товариществ по следующим маршрутам:
— № 16с ЧМК — Челябэнерго;
— № 21с ЧТЗ — ТЭЦ-3 (по Героев Танкограда, Бажова);
— № 25с ДК строителей — СНТ «Искра» — СНТ «Ферросад»;
— № 37с Железнодорожный вокзал — СНТ «Жилищник»;
— № 38с ул. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик-3»;
— № 55с ул. Мамина — станция Межозерная (по Комарова);
— № 57с ул. Мамина — станция Межозерная (по Хохрякова);
— № 60с СНТ «Вишневый» — ул. Чичерина — Шагол — СНТ «Надежда» (по Комсомольскому пр., Молодогвардейцев, Профессора Благих, без заезда в Челябэнерго);
— № 65с Железнодорожный вокзал — СНТ «Трубопрокатчик-4», до поселка Сухомесово (по ул. Барбюса);
— № 67с Областная больница — СНТ «Вишневый»;
— № 70с ул. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик-2»;
— № 84с ДК строителей — СНТ «Надежда»;
— № 90с Железнодорожный вокзал — СНТ «Кристалл»;
— № 93с ЧМК — СНТ «Авиатор-2».
Копейск:
— № 12с Автовокзал — Сады Мичурина;
— № 17с Автовокзал — Сад Винзавода;
— № 27с Автовокзал — Сад «Дружба»;
— № 28с Автовокзал — Сад «Дударевская роща».
Кроме того, в регионе будут действовать межмуниципальные садовые маршруты, которые станут курсировать за пределами городов. В учреждении заявили, что автобусы станут ездить по 21 направлению в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Их запустят чуть позже, чем муниципальные, то есть с 1 мая.
Челябинск:
— № 102-с ДК «Строитель» — Сад «Тимер»;
— № 103-с Теплотехнический институт — Сад «Лесная поляна»;
— № 105-с ДК «Строитель» — Сад «Узункуль»;
— № 106-с Стадион «Мечел» — Сад «Тимер»;
— № 107-с Чичерина — Сад «Кировский»;
— № 110-с Чичерина — Сад «Электрометаллург»;
— № 112-с Железнодорожный вокзал — Сад «Кузнец-3»;
— № 117-с Чичерина — Сад «Тракторосад-5»;
— № 119-с Теплотехнический институт — Сад «Теплостроевец»;
— № 120-с Чичерина — Сад «Курчатовец»;
— № 121-с Областная больница — Сад «Заречный»;
— № 128-с Чичерина — Сад «Кировский-2»;
— № 131-с Областная больница — Сад «Курчатовец»;
— № 170-с Комсомольский проспект — ДНТ «Песчаное озеро»;
— № 918-с Чистопольская — Сад «Любитель».
Магнитогорск:
— № 230-с Вокзал — СНТ «Березовая роща»;
— № 277-с Вокзал — СНТ «Газовик»;
— № 278-с Вокзал — СНТ «Энергетик»;
— № 284-с Вокзал — СНТ «Сабановка»;
— № 287-с Вокзал — СНТ «Металлург-3».
В Златоусте запустят только один межмуниципальный садовый маршрут: № 437-с «Машиностроитель» — СНТ «Уралдача».