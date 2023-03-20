В Челябинске и Копейске садовые маршруты запустят с 29 апреля

Транспортники планируют в этом году 18 муниципальных и 21 загородный маршруты до СНТ

Садоводы смогут добраться до своих участков на автобусах уже с конца апреля. По информации ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», речь идет о садовых муниципальных маршрутах в Челябинске и Копейске. Также к запуску готовят межмуниципальные направления в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте.

Что касается муниципальных маршрутов, то автобусы станут курсировать по тем же направлениям, что и в прошлом году, но появится дополнительный маршрут № 16с. Он будет ходить по маршруту 16-го автобуса, то есть от ЧМЗ до Челябэнерго.

Кроме того, один троллейбусный маршрут заменят автобусным: № 21с ЧТЗ — ТЭЦ-3 проследует по Героев Танкограда и Бажова. Автобусы довезут челябинских дачников до садовых товариществ по следующим маршрутам:

— № 16с ЧМК — Челябэнерго;

— № 21с ЧТЗ — ТЭЦ-3 (по Героев Танкограда, Бажова);

— № 25с ДК строителей — СНТ «Искра» — СНТ «Ферросад»;

— № 37с Железнодорожный вокзал — СНТ «Жилищник»;

— № 38с ул. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик-3»;

— № 55с ул. Мамина — станция Межозерная (по Комарова);

— № 57с ул. Мамина — станция Межозерная (по Хохрякова);

— № 60с СНТ «Вишневый» — ул. Чичерина — Шагол — СНТ «Надежда» (по Комсомольскому пр., Молодогвардейцев, Профессора Благих, без заезда в Челябэнерго);

— № 65с Железнодорожный вокзал — СНТ «Трубопрокатчик-4», до поселка Сухомесово (по ул. Барбюса);

— № 67с Областная больница — СНТ «Вишневый»;

— № 70с ул. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик-2»;

— № 84с ДК строителей — СНТ «Надежда»;

— № 90с Железнодорожный вокзал — СНТ «Кристалл»;

— № 93с ЧМК — СНТ «Авиатор-2».

Копейск:

— № 12с Автовокзал — Сады Мичурина;

— № 17с Автовокзал — Сад Винзавода;

— № 27с Автовокзал — Сад «Дружба»;

— № 28с Автовокзал — Сад «Дударевская роща».

Кроме того, в регионе будут действовать межмуниципальные садовые маршруты, которые станут курсировать за пределами городов. В учреждении заявили, что автобусы станут ездить по 21 направлению в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Их запустят чуть позже, чем муниципальные, то есть с 1 мая.

Челябинск:

— № 102-с ДК «Строитель» — Сад «Тимер»;

— № 103-с Теплотехнический институт — Сад «Лесная поляна»;

— № 105-с ДК «Строитель» — Сад «Узункуль»;

— № 106-с Стадион «Мечел» — Сад «Тимер»;

— № 107-с Чичерина — Сад «Кировский»;

— № 110-с Чичерина — Сад «Электрометаллург»;

— № 112-с Железнодорожный вокзал — Сад «Кузнец-3»;

— № 117-с Чичерина — Сад «Тракторосад-5»;

— № 119-с Теплотехнический институт — Сад «Теплостроевец»;

— № 120-с Чичерина — Сад «Курчатовец»;

— № 121-с Областная больница — Сад «Заречный»;

— № 128-с Чичерина — Сад «Кировский-2»;

— № 131-с Областная больница — Сад «Курчатовец»;

— № 170-с Комсомольский проспект — ДНТ «Песчаное озеро»;

— № 918-с Чистопольская — Сад «Любитель».

Магнитогорск:

— № 230-с Вокзал — СНТ «Березовая роща»;

— № 277-с Вокзал — СНТ «Газовик»;

— № 278-с Вокзал — СНТ «Энергетик»;

— № 284-с Вокзал — СНТ «Сабановка»;

— № 287-с Вокзал — СНТ «Металлург-3».

В Златоусте запустят только один межмуниципальный садовый маршрут: № 437-с «Машиностроитель» — СНТ «Уралдача».