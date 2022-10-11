В челябинском сквере ДК «Станкомаш» заработал пешеходный фонтан

Объект запустили в тестовом режиме

В Ленинском районе Челябинска прошел пробный запуск пешеходного фонтана в сквере у ДК «Станкомаш». В этом году основные работы по благоустройству завершены, весной обновление территории продолжится. Об этом во вторник, 11 октября, сообщили в пресс-службе администрации города.

В этом году в сквере проложили новые тротуары и аллеи, провели озеленение, смонтировали освещение, установили скамейки и урны.

Весной 2023 года в сквере появятся детские и спортивные комплексы.

Напомним, стоимость проекта 115 миллионов рублей, работы по благоустройству разделены на несколько этапов.