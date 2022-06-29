В Миассе во дворе многоквартирных домов установят фонтан

Первый этап работ по благоустройству участка уже стартовал

В Миассе планируют установить фонтан во дворе на улице Академика Павлова. Территорию двора полностью обновят: будут обустроены проезды, парковка, пешеходные дорожки, спортивные снаряды и зона для отдыха. Работы уже стартовали, они продолжатся и в 2023 году, сообщили в пресс-службе администрации Миасского городского округа.

Двор между многоквартирными домами № 28, 30, 32, 36, 38 на улице Академика Павлова благоустраивается в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работа разбита на два этапа, первый уже стартовал. Пока заасфальтированы дворовые проезды и обустроен выезд из двора с северной стороны.

«В этом году будут проведены работы по планировке территорий и строительные работы: установлены бордюры, пешеходные дорожки и парковка для автомобилей, выполнены основания для волейбольной и баскетбольной площадки. Также в этом году планируется проведение работ по подведению коммуникаций к фонтану и ливнеотводы», — пояснили в мэрии.

Установят фонтан в 2023 году.