В Карабаше открыли плавающий светомузыкальный фонтан

Он стал подарком жителям на 200‑летие города

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В Карабаше запустили новый светомузыкальный фонтан. Он находится в городском пруду на улице Освобождения Урала. В День города для жителей устроили водное лазерное шоу, во время которого продемонстрировали все возможности новой достопримечательности.

Спонсором строительства проекта выступило предприятие «Карабашмедь». Как объяснили в пресс-службе РМК, куда входит компания, днем фонтан работает в обычном режиме, а вечером на нем будут включать музыку, под которую струи начнут танцевать.

«Танец водных струй с подсветкой запускается по заранее заданной программе под выбранную композицию. Система автоматики фонтанным комплексом находится в техническом помещении, расположенном на берегу», — сообщают в пресс-службе РМК.

Высота струй достигает 20 метров, воду подают 29 насосов. Помимо светодиодной подсветки на фонтане установлено лазерное оборудование.

Перед установкой фонтана впервые за 60 лет почистили городской пруд. Как уверяют в РМК, работы проводили так, чтобы не был затронут естественный минеральный слой, образующий дно водоема. Очистка продолжалась до весны 2022 года, площадь работ составила 30 га. Позже у пруда построят новый сквер с пешеходной зоной.

Кстати, еще один фонтан в минувшие выходные открыли в Магнитогорске в парке «Притяжение». Он тоже выглядит впечатляюще.