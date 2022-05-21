В Ленинском районе Челябинска восстановят сквер у ДК «Станкомаш»

Работы на объекте уже начались

В Ленинском районе Челябинска приступили к восстановительным работам в сквере перед Дворцом культуры «Станкомаш». Об этом сообщил глава Ленинского района Александр Орел.

Согласно проекту, в центре сквера появится сухой фонтан, также на территории площадью два гектара установят детские игровые площадки, скамейки и урны. Планируется проведение освещения и автоматической системы полива растений.

Дополнительное озеленение также включено в проект. Предполагается, что в сквере высадят более 150 деревьев и восьми тысяч кустарников.

«По федеральной программе мы получили около 50 миллионов рублей, Алексей Текслер и Наталья Котова добавили еще 27,5 миллионов рублей на проект, связанный с озеленением. И за счет средств нашего бюджета выделено 12 миллионов на устройство сухого фонтана. Общая стоимость работ в этом году почти 90 миллионов. Учитывая, что стоимость всего проекта 115 миллионов рублей, мы сможем сделать значительную часть того, что запланировано»,— сообщил Александр Орел.

Работы будут проводить в несколько этапов. Первый — озеленение — должен завершиться к концу июля.

Кроме того, в этом году по программе инициативного бюджетирования преобразятся 14 дворов, стадион за бывшей школой № 113, а также площадь перед Дворцом завода металлоконструкций. Там планируют установить небольшую сцену, места для зрителей, игровые площадки, скамейки и урны.