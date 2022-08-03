На Тополиной Аллее в Челябинске включили сухой фонтан

Пока он работает с перебоями

На улице Академика Королева включили сухой фонтан. Об этом рассказали жители Тополиной Аллеи в соцсетях. По их словам, фонтан работает с начала августа с перебоями.



«Были вечером, где-то в 17:30 — работал, потом на 15 минут выключили и снова включили», — пишет в городском сообществе Юлия Попова.

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев сообщил, что сейчас идет отстройка фонтана. Поэтому к кратковременным выключениям жителей просят отнестись с пониманием.

Фонтан построили осенью в прошлом году. Его протестировали и законсервировали на зиму. Весной рабочие обнаружили, что затопило техническое помещение под фонтаном. Поэтому в июне запустить его не удалось. Начали разбираться с подрядчиком, фонтан строила компания из Барнаула ООО «Строительство инженерных коммуникаций». На работы выделили 8 миллионов 426 тысяч рублей.

Отметим, что это четвертый сухой фонтан в Челябинске. Аналогичные объекты есть в парке имени Терешковой, у ЮУрГУ. В прошлом году подобный фонтан построили в сквере на перекрестке шоссе Металлургов и улицы 50 лет ВЛКСМ.