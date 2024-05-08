В челябинском парке появятся новые скульптуры из песка

Специалисты приступили к расконсервации фигур

В городском саду имени А. С. Пушкина в Челябинске занялись расконсервацией и осмотром скульптур из песка. Инсталляции, которые не пережили зиму, уберут. И на площадке появятся новые фигуры. Остальные объекты отреставрируют, сообщили в пресс-службе управления культуры города.



Фестиваль песочных скульптур и лэнд-арт-объектов откроется в парке в июне.

Напомним, впервые песочные скульптуры законсервировали в сентябре 2022 года. Организаторы фестиваля укрыли объекты специальными ящиками. Весной 2023 года они расконсервировали их, осмотрели и выяснили, что фигуры отлично перенесли зиму.