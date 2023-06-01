В горсаду им. Пушкина в Челябинске открыли фестиваль скульптур из песка

На площадке появились четыре новые композиции

В городском саду им. Пушкина открыли площадку со скульптурами из песка. Гости праздника в большой песочнице могли и сами попробовать себя в роли скульпторов — сделать голову богатыря или кошку.

Напомним, песочные скульптуры создавали в прошлом году: огромный замок принцессы и Шахерезада с джинном, Золушка, примеряющая туфельку, и дракон. В сентябре 2022 года организаторы фестиваля решились на эксперимент — они законсервировали работы, укрыв их на зиму защитными ящиками. А месяц назад вскрыли и выяснили, что многие работы отлично перенесли зиму. Подсыпались только Карлсон и Серебряное копытце.

«Они не разрушились полностью, но были не очень крепкие. Да и композиционно не слишком нам нравились. Так что мы решили сделать новые, чтобы обновить площадку и показать людям что-то свеженькое», — рассказывает Иван Савенков, организатор фестиваля скульптур из песка.

Из новых сюжетов на поляне появились «Репка», «Золотая рыбка», «Золотая антилопа» и три богатыря.

«Это авторская интерпретация картины Васнецова. На картине, например, копье висит. А как это сделать скульптурно? Так что есть некоторые нюансы. Состав песка новых скульптур такой же. Это просто песок и вода, тщательно утрамбованные. А уже готовые скульптуры покрыты клеем. В сентябре мы их снова будем консервировать», — уточнил Иван Савенков.

Челябинский фестиваль скульптур из песка уникален. Он единственный в России, где построен такой большой замок. И единственный в мире, где все это демонстрируется абсолютно бесплатно. По словам Ивана Савенкова, песочные скульптуры в России только набирают популярность, а на Западе это исключительно коммерческие проекты.

Посмотреть на скульптуры можно в любой день, вход на площадку открыт, пока открыт сам парк. А с 12:00 до 14:00 на площадке будут проходить мини-праздники для детей, с конкурсами и выступлением фокусника.