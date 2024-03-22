В центре Челябинска установят две новые скульптуры

На набережной — влюбленных, у медицинского университета — врача

Улицы Челябинска украсят две новые скульптуры. Фигура врача появится на улице Воровского, неподалеку от Южно-Уральского государственного медицинского университета, а на набережной реки Миасс установят пару влюбленных, сообщает пресс-служба администрации города.

Идея установки обеих скульптур поддержана на общественных слушаниях.

Скульптуру врача предложил установить коллектив медицинского вуза, а скульптуру «Влюбленные» — коллектив Международного института дизайна и сервиса.

Также на здании многопрофильного лицея № 148 появится мемориальная доска, посвященная Музею трех академиков — Сахарова, Королева и Макеева.