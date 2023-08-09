Скульптуры, созданные на авторском интенсиве по обжигу керамики, будут установлены в главном сквере на базе отдыха «Монтажник».

Учиться лепить из керамической шамотной массы и обжигать скульптуры смогут даже те, кто ни разу не пробовал себя в этом ремесле.

Наставниками выступили призер битвы гончаров на Бажовском фестивале художник-скульптор Станислав Курамин и народный мастер-ремесленник Челябинской области, печник, гончар-керамист Витольд Лаврехин. Самое занятное в этом интенсиве, что он начнется со строительства печи обратного пламени для дровяного обжига. Потом ученики будут рисовать, лепить и сушить свои произведения, а в финале состоится открытая церемония обжига скульптур, на которую приглашены и зрители.

«Огненная скульптура — жанр, заимствованный у различных этнических групп, обжигающих похожим способом свои ритуальные скульптуры и дома. В художественной керамике это относительно новое направление», — утверждают авторы проекта.
Зрелище, судя по фотографиям, эпичное и относит зрителей к временам поклонения огню и Солнцу. Организатор интенсива — арт-галерея Ларисы Депершмидт.