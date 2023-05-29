Праздничное открытие фестиваля песочных скульптур состоится в четверг, 1 июня, в 12 часов. Запланирована и развлекательная программа, и мастер-класс: под руководством профессионалов дети будут учиться создавать из песка сказочных героев. Об этом сообщает управление культуры администрации Челябинска.
В прошлом году впервые было решено законсервировать песочные скульптуры на зиму. Из девяти композиций уцелели семь (все, кроме «Серебряного копытца» и «Карлсона»), поэтому эксперимент посчитали удачным. Вместо двух пострадавших скульптур будет построено четыре новых: «Золотая антилопа», «Репка», «Богатыри» с картины Васнецова и «Сказка о рыбаке и рыбке». Одного из богатырей будут помогать лепить дети.
На открытие фестиваля вход свободный, 0+.
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