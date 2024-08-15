В челябинском межуниверситетском кампусе создадут больше 40 лабораторий

Для студентов уже готовы две гостиницы

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В Челябинске завершили первый этап строительства межуниверситетского кампуса. Студенты в ближайшее время смогут заселиться в две новые гостиницы. Для учащихся также создадут более 40 новых лабораторий для исследований и разработок. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил в своем телеграм-канале.



«Вместе с университетами, партнерами и ведущими предприятиями региона готовимся создать максимальные образовательные возможности для наших студентов», — написал глава региона.

Сейчас идет второй этап строительства новых гостиниц для студентов и преподавателей. На третьем предстоит возвести учебно-научный комплекс и многофункциональный конференц-зал.

Ранее стартовал прием заявок на проживание в кампусе. При отборе приоритет отдадут абитуриентам 2024 года и студентам старших курсов с хорошей успеваемостью и без задолженностей. Проживать в гостинице смогут только совершеннолетние.

Проект межуниверситетского кампуса реализуется в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

