Челябинский цинковый завод и ЧелГУ откроют лабораторию в межвузовском кампусе

Соглашение об этом подписали директор завода и ректор вуза

Центр физико-химического материаловедения откроют в межвузовском кампусе. Об этом договорились ректор ЧелГУ Сергей Таскаев и генеральный директор АО «ЧЦЗ» Павел Избрехт, сообщает пресс-служба вуза.

Сотрудники этой лаборатории будут работать над повышением сроков эксплуатации и коррозионной стойкости электродов ванн электролизного цеха. Также они займутся разработкой перспективных цинковых сплавов для антикоррозионных цинковых покрытий и электродами новых химических источников тока.

Напомним, федеральный проект «Создание сети современных кампусов» является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России.