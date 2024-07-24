Жильцов межуниверситетского кампуса отберут по конкурсу

Приоритет отдадут абитуриентам и студентам без задолженностей

В межуниверситетском кампусе в Челябинске стартовал прием заявок на проживание в новых гостиницах. Стоимость на одного человека составит 8 600 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета, озвучив и условия отбора.



«Новые здания имеют оригинальные архитектурные и дизайнерские решения: интерьеры всех внутренних помещений выполнены в стиле лофт. Также на базе новых общежитий расположились несколько общественных пространств, учебные комнаты, совсем скоро в цокольном этаже появятся магазины», — отметили в пресс-службе.

В двух гостиничных корпусах смогут разместиться 336 студентов челябинских вузов. Жить будут в двухместных комнатах, оборудованных санузлами. Для студентов также предусмотрены кухонная и обеденная зоны.

При отборе приоритет отдадут абитуриентам 2024 года и студентам старших курсов с хорошей успеваемостью и без задолженностей. Проживать в гостинице смогут только совершеннолетние.

Как ранее сообщал на выставке-форуме «Россия» в Москве министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке, территория кампуса станет новым пространством для взаимодействия промышленности и науки. Крупнейшие предприятия региона вместе с университетами будут создавать инновационные лаборатории для учащихся.