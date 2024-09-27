«Метран» и ЮУрГУ заключили соглашение о совместной работе в челябинском кампусе

Предприятие и вуз организуют подготовку востребованных специалистов

Группа компаний «Метран» и Южно-Уральский государственный университет заключили соглашение о намерении быть партнерами в межуниверситетском кампусе Челябинска. Документ об этом подписали на заседании Союза промышленников и предпринимателей региона 27 сентября. Участие в церемонии приняли гендиректор ГК Антон Дружинин и ректор вуза Александр Вагнер, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





«Метран» и ЮУрГУ займутся подготовкой инженеров и специалистов в сфере автоматизации технологических процессов. Это позволит повысить уровень знаний магистрантов, расширить их практический опыт в разработке научных и технических продуктов. Важной частью будет и совместная работа с экспертами отрасли.

По данным группы компаний «Метран», на территории кампуса обустроят исследовательские и научные лаборатории по направлению «Интеллектуальное производство». Кроме того, сотрудники предприятия будут выступать экспертами и консультантами в научно-технических и образовательных проектах. ЮУрГУ собирается привлекать научные коллективы для совместной реализации актуальных научно-технологических проектов, разрабатывать и реализовывать образовательные программы по взаимно интересным направлениям.