В Челябинском кластере ООО «Центр коммунального сервиса» обязали пересчитать плату за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами потребителям. Челябинское УФАС России потребовало от регоператора перерасчет за 10-дневный период с 21 декабря по 31 декабря 2019 года. Ведомство выявило навязывание потребителям невыгодного условия договора, сообщает пресс-служба регионального управления федеральной антимонопольной службы.
«В декабре 2020 года было признано недействительным постановление министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области об установлении предельных тарифов на услугу регионального оператора за период с 21 декабря по 31 декабря 2019 года. В связи с этим региональному оператору по обращению с ТКО Челябинского кластера надлежало произвести в меньшую сторону перерасчет для потребителей такой услуги», — рассказали в ведомстве.
«ЦКС» такой перерасчет не произвело, Челябинское УФАС предупредило регоператора и указало, что в действиях последнего были признаки навязывания потребителям невыгодного условия договора, а также злоупотребления доминирующим положением.
Пока «ЦКС» отчиталось, что перерасчет потребителям прошел через расчетные центры. Однако служба просит челябинцев, которые перерасчет не получили, сообщить об этом в региональное УФАС.
Между тем муниципалитеты области испытывают мусорные коллапсы из-за нехватки контейнеров. Так, в поселке Зауральский Еманжелинского района сотрудникам администрации пришлось самим убирать завалы мусора от жильцов. А в Трехгорном твердые бытовые отходы копились почти всю весну и начало лета.
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