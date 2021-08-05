Челябинцам пересчитают плату за вывоз мусора

Антимонопольщики просят горожан сообщать о неполученном перерасчете

«В декабре 2020 года было признано недействительным постановление министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области об установлении предельных тарифов на услугу регионального оператора за период с 21 декабря по 31 декабря 2019 года. В связи с этим региональному оператору по обращению с ТКО Челябинского кластера надлежало произвести в меньшую сторону перерасчет для потребителей такой услуги»,

— рассказали в ведомстве.

