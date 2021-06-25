Регоператор назвал причины мусорного коллапса в Трехгорном

В «Комритсервисе» ответили, что в ближайшие дни восстановят график вывоза отходов с контейнерных площадок

Мусорный коллапс в Трехгорном возник в связи со сменой подрядчика по вывозу твердых коммунальных отходов. Компания из Челябинска по ряду причин не справилась с выполнением условий контракта, новый договор регоператор заключил с АО «АТП». Об этом ИА «Первое областное» рассказали в МУП «Комритсервис».

В ответе на редакционный запрос регоператор сообщил, что для ликвидации последствий несвоевременного вывоза мусора привлечена дополнительная техника, которая приступила к работе 22 июня. В ближайшие дни обещают восстановить порядок уборки контейнерных площадок, вернуть график в штатный режим.

«Вывоз ТКО из контейнеров с оборудованных площадок, согласно СанПиН, в теплое время года производится не реже одного раза в сутки, в холодное, при температуре не выше +5 градусов, — не реже одного раза в трое суток. Вывоз крупногабаритного мусора с оборудованных для его сбора площадок — еженедельно», — пояснили в МУП «Комритсервис».

Также на предприятии заверили, что аналогичных острых проблем с вывозом мусора в других территориях Горного кластера нет. Увеличение количества техники для регулярного вывоза ТКО в Трехгорном не рассматривают, так как существующим тарифом такая возможность не предусмотрена.

«Дополнительные спецавтомобили могут привлекаться в случае необходимости для разрешения отдельных ситуаций», — пояснило ИА «Первое областное» руководство «Комритсервиса».

Жители Трехгорного могут обращаться по вопросам вывоза мусора через официальный сайт МУП «Комритсервис». Также задать интересующие вопросы можно по общему телефону: 8-(351-61)-96-909, отправить письмо на электронную почту: info@komritservis.ru. Телефоны абонентского отдела города Трехгорный: +7 (351-91) 68-622 (физические лица); +7 (351-91) 66-332 (юридические лица), а также в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Напомним, в Трехгорном жители массово жалуются на заваленные мусором контейнерные площадки. В соцсетях они публикуют фотографии отходов, которые не вывозили долгое время. По данному факту прокуратура города начала проверку.

Регоператор начал работать в Горном кластере с 1 января 2019 года. Он обслуживал территорию Ашинского, Саткинского и Катав-Ивановского районов, а также Усть-Катав и Трехгорный. В прошлом году региональное Минэкологии расторгло договор с регоператором из-за многочисленных претензий к его работе. Но МУП «Комритсервис» на сегодняшний день продолжает вывозить отходы с мусорных площадок — предприятие вынуждено выполнять эти функции, пока Минэкологии не выберет нового регоператора. А люди продолжают жаловаться на переполненные контейнерные площадки. Недавние торги закончились тем, что министерство признало их несостоявшимися.