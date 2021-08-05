В Еманжелинском районе нехватка контейнеров привела к мусорному коллапсу

Отходы за жильцами пришлось убирать сотрудникам администрации

В поселке Зауральский Еманжелинского района жители жалуются на скопление мусора на контейнерных площадках. В жаркую погоду кучи бытовых отходов привлекают насекомых и грызунов. Пока регоператор ссылается на полномочия местных властей, а люди жалуются на запах разлагающихся отходов, поселковые власти организовали субботник на месте свалки, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Жители поселка Зауральский показали кучи пакетов с отходами на контейнерной площадке по улице Пятилетки в социальных сетях. Пост о том, что с «мусором творится полный беспредел», набрал десятки комментариев. Люди даже предложили оплатить услуги трактора и вывезти мусор в центр поселка.

«Администрация разорваться не может, но глава проявила инициативу лично подъехать в понедельник утром и проконтролировать, как будут вывозить этот мусор, но компания, которая занимается вывозом мусора, ссылается на то, что баки по швам разошлись и машина не может их зацепить, чтобы вытряхнуть», — рассказала в соцсетях местная жительница Екатерина Хамова.

На фото с еманжелинским мусором в различных пабликах обратили внимание и местные власти, и региональный оператор по обращению с коммунальными отходами.

«Очевидно, что проблема вызвана острой нехваткой мусорных контейнеров и аварийным состоянием уже установленных. Отметим, что, в соответствии с п. 2.8 СанПиН, с 1 марта 2021 года контейнерные площадки и прилегающая к ним территория — зона ответственности их собственников или управляющих компании, ТСЖ, органов МСУ и юрлиц. По действующему законодательству установка мусорных накопителей также относится к полномочиям их собственников либо обслуживающих организаций. Со своей стороны Центр коммунального сервиса регулярно направляет 1% валовой выручки на приобретение новых контейнеров. Однако из-за большой потребности их запас на текущий период закончился. Приобретать контейнеры также могут собственники и органы местного самоуправления», — ответили жалобщикам в комментариях представители ООО «ЦКС».

По вопросу дополнительных контейнеров они рекомендовали обратиться к своим властям.



В поселковой мэрии ИА «Первое областное» пояснили, что уже вчера, 3 августа, работники администрации сами вышли на субботник и расчистили завалы мусора. Технику им предоставили предприниматели.