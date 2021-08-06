Собственники мусорного полигона в Копейске заплатят штраф за нарушение закона

УФАС поддержало регоператора по обращению с отходами

Челябинское УФАС обязало компании «Комтранссервис» и «Комтранссервис+» заплатить штрафы общей суммой 335 тыс. рублей. Причиной стало нарушение закона о защите конкуренции. Выплаты пройдут в пользу регионального оператора — «Центра коммунального сервиса», сообщает пресс-служба ЦКС.

«Причиной разбирательства послужила ситуация, возникшая весной 2020 года, когда владельцы полигона ТКО „Южный“ (Копейск) запретили мусоровозам подрядчиков ЦКС въезд на территорию объекта. В результате действий собственников, которые они объясняли наличием задолженности регионального оператора перед полигоном, услуга по обработке и захоронению ТКО на полигоне „Южный“ с 1 марта 2020 была прекращена полностью. В результате указанных действий „КТС“ и „КТС+“ санитарно-эпидемиологическая обстановка в Копейском городском округе оказалась под серьезной угрозой, а региональный оператор был вынужден направить потоки отходов на полигон ТБО в Полетаево, что на тот момент противоречило установленной Территориальной схеме», — пояснили в «Центре коммунального сервиса».

В ЦКС отметили, что спор компаний носил гражданско-правовой характер. Поэтому организации обратились в Арбитражный суд для взыскания задолженности в принудительном порядке. По итогам разбирательства УФАС признало действия «Комтранссервиса» и «Комтранссервиса+» злоупотреблением доминирующим положением, из-за чего «Центру коммунального сервиса» пришлось нарушить схему потоков вывоза мусора, закрепленную Территориальной схемой. Наличие задолженности, по мнению УФАС, не могло являться основанием для приостановления услуг, поскольку это право для указанных организаций не предусмотрено ни законом, ни договором. Руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова заявила, что отказ принимать от ЦКС мусор — нарушение закона о защите конкуренции, которое могло привести к неблагоприятным последствиям для населения Копейского городского округа. ООО «КТС» заплатит штраф в размере 201 тыс. рублей, ООО «КТС+» — 134 тыс. рублей.