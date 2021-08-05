В центре Челябинска пытаются продать здание с баром и фалафельной

Причиной стал переезд собственников в другую страну

В Челябинске на Кирова, 82Д продают коммерческое здание стоимостью 19,5 млн рублей. Объявление об этом размещено на Avito. Продажей занимается агентство недвижимости. Как стало известно корреспонденту ИА «Первое областное» от риелтора, строение продают уже больше года, его нынешняя стоимость является изначальной. Причиной стал переезд владельца в другую страну. Здание находится в собственности предпринимательницы Ольги Ароновой с 2016 года. Тогда же объект был построен.

Площадь двухэтажной недвижимости с террасой составляет 180 кв. м. Согласно объявлению, в здании предусмотрены помещения класса А, сделана чистовая отделка, проведено центральное отопление. В настоящее время там арендуют помещения владельцы крафтового бара Hoppy Mondays и фалафельной Fa La Fellow. Сменятся ли условия аренды после продажи строения — неизвестно.

Несмотря на расположение в центре города, директор агентства «IBC-Недвижимость» Станислав Ахмедзянов считает стоимость строения завышенной на 40%. По его мнению, покупатели на такую цену вряд ли согласятся. Подробности о продаже двухэтажки в центре Челябинска читайте на сайте Bfm74.ru.