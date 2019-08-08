В челябинские школы пойдут около 15 тысяч первоклассников

В новых районах города больше всего юных учеников.

В этом году в первые классы челябинских школ пойдут почти 15 тысяч учеников. Об этом рассказала председатель Комитета по делам образования Светлана Портье.



«5 августа в Челябинске началась работа комиссий по при приему образовательных учреждений к новому учебному году. Задача комиссий - оценить готовность образовательных организаций к приему детей. Речь идет о содержании образования, кадровых аспектах, материально-технических условиях, безопасности», — поясняет председатель.

По словам Светланы Портье, в 2019 году около 95 миллионов рублей было потрачено на ремонт и благоустройство школ. В 199 образовательных организациях уже произведена замена оконных блоков.

«Рост числа детей в муниципальной системе образования мы наблюдаем в течение нескольких последних лет. Приемная кампания в общеобразовательные учреждения еще продолжается, но уже сейчас в первые классы школ Челябинска принято 14982 человека. При этом в школах Челябинска в настоящее время насчитывается почти 2 тысячи вакантных мест для первоклассников», — заявила Светлана Портье.

При этом председатель Комитета отметила, что больше всего первоклассников живут в микрорайонах «Чурилово», «Парковом» и «Ньютон». Также Светлана Портье заявила, что уже в этом году в Челябинске откроется два новых учебных заведения, а также продолжается строительство самой крупной школы на Южном Урале на 1500 мест. Она появится в «Парковом».

Кроме того, председатель затронула и ситуацию с детскими садами. Так, в 2019 году начнут свою работу 7 зданий детских садов, большинство из них в микрорайонах города.

Также в Челябинске будут реализованы региональные проекты по образованию, которые недавно получили дополнительное федеральное финансирование.