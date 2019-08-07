Челябинская область получит федеральное финансирование на образование

Всего будет реализовано четыре национальных проекта.

В Челябинской области четыре проекта в сфере образования получат дополнительное финансирование. Об этом сообщили в областном министерстве.



Субъекты Российской Федерации предоставляли списки мероприятий, на которые они планировали получить субсидии из федерального бюджета в рамках реализацию национального проекта «Образование». Так, уже в 2020 году в 32 школах, расположенных в небольших муниципалитетах, будет обновлена материально-техническая база, а в рамках проекта «Современная школа» в учреждениях будут созданы Центры образования «Точка роста» для углублённой реализации программ по математике, информатике и технологии.

Также в 2024 году в 25 коррекционных школах региона будут организованы условия современной образовательной среды, которые позволят создавать индивидуальные программы с учетом потребностей учащихся. Кроме того, будет приобретено оборудование для реализации дополнительного образования и ведения коррекционной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами.

В рамках регионального проекта «Учитель будущего» к 2022 году будут созданы три центра для непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов региона.

Третий региональный проект «Цифровая образовательная среда» предполагает приобретение технического оборудования для вычислений, периферии и презентаций, а также программного обеспечения в 610 образовательных организациях. Обновление планируют закончить к 2022 году. Кроме того, в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» с 2020 по 2024 год планируется создать не менее шести центров цифрового образования детей «IT-куб», четырех детских технопарков «Кванториум», центра выявления и поддержки одарённых детей и молодежи с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и Успех».