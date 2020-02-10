Глава Челябинска просит организовать прием первоклассников в школу без потрясений

Наталья Котова выяснила, как в городе обстоят дела с записью в первый класс.

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Мэр Челябинска Наталья Котова во время аппаратного совещания, которое состоялось сегодня, 10 февраля, уточнила, как продвигается в городе процесс записи в школы первоклассников.

«В этом году как никогда быстро родители подают заявления, уже подано 4892 заявления в 1 класс», — сообщила начальник Комитета по делам образования Светлана Портье.

Глава города подчеркнула, что необходимо вести индивидуальную работу, поскольку в Челябинске, в микрорайоне «Парковый», уже появились проблемы при записи детей.

«По тем образовательным центрам, где нагнетается ситуация, что не могут попасть, проводите разъяснительную работу, включайтесь. Нужно собирать родителей, разговаривать с ними, может быть кто-то из ОЦ№ 2 захочется учиться в новом центре, может быть второй ребенок с ними готов пойти, третий ребенок. Проводите индивидуальную работу с родителями, чтобы не нагнеталась обстановка», — подчеркнула Наталья Котова.

Напомним, что в минувшую пятницу в Челябинске жители выстроились в очередь в Образовательный центр № 2, где велась запись в ОЦ№ 5, который будет достроен к новому учебному году. Жители жаловались, что не успевают записаться в центр № 2 и сомневаются, что новый центр откроют к учебному году.