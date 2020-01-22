Заявление на прием в школы первоклашек начали принимать в Снежинске.

Приемная компания в остальных городах Челябинской области стартует 1 февраля.

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В Снежинске уже открыт доступ к подаче заявлений на зачисление детей в первый класс. Пока заявки принимают два образовательных учреждения: гимназия и школа № 125. Остальные муниципалитеты присоединятся к ним поэтапно до 1 февраля.

«Обстановка достаточно спокойная, гимназия у нас набирает 2 первых класса, 125-ая школа — 4 первых класса. Этого количества классов достаточно для тех детей, которые планируют изучать углубленно те или иные предметы. Так как у нас работает электронная очередь, никаких живых очередей в нашем городе нет», — рассказала Марина Александрова, начальник Управления образования Снежинска.

28 января прием заявлений будет открыт еще в 4 школы Снежинска — № 117,121, 126 и 135. А с 30 января к ним присоединятся коррекционные образовательные учреждения № 122 и 128. Всего в Снежинске будет сформировано 24 первых класса.

«Завершается первый этап приемной компании 30 июня, это для тех, кто проживает на закрепленной территории. Для детей, которые проживают не на закрепленной территории, запись начинается 1 июля», — добавила Марина Александрова.

Практически те же сроки касаются и родителей будущих первоклассников из других территорий. С 1 февраля по 30 июля заявки будут приниматься от тех, кто по проживанию территориально закреплен за определенной школой. А с 1 июля по 5 сентября, от тех, кто хочет отдать учиться ребенка не по прописке.

«В случае отсутствия свободных мест в образовательном учреждении, родители получают мотивированный отказ в зачислении и с 1 июля обращаются либо самостоятельно в другое образовательное учреждение для устройства ребенка, либо в управление образования для оказания содействия в устройстве ребенка на свободные места. Раньше 1 июля, к сожалению, по закону школа не может принять ребенка на незакрепленной территории», — прокомментировала Ольга Таусенева, заместитель начальника Управления образования Снежинска.

Напомним, что подать заявление на зачисление ребенка в первый класс в Челябинской области можно несколькими способами. В электронном виде это можно сделать через информационную систему «Образование в Челябинской области» (https://edu-74.ru/) и Региональный портал государственных услуг Челябинской области (https://gosuslugi74.ru/). В последнем случае необходимо иметь регистрацию на Госуслугах. На этих же ресурсах можно будет в режиме онлайн отследить свою заявку.

«Для удобства родителей Региональный центр оценки качества и информатизации образования подготовил обновленную инструкцию электронной подачи заявлений на зачисление в первый класс. С ней можно ознакомиться на официальном сайте РЦОКИО», — сообщил директор ГБУ ДПО РЦОКИО Андрей Барабас.

Для тех, у кого нет возможности подать заявление через интернет, сохранится возможность написать его непосредственно в школе. Напомним, что подробную информацию по срокам и способам приема документов на зачисление дошколят в первые классы можно будет найти на официальных сайтах и стендах самих образовательных организаций.