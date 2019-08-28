Первоклассники Урала на день станут летчиками, инженерами и танцорами

Интерактивные площадки помогут школьникам выбрать работу мечты.

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В преддверии Дня знаний Уральский регион начал активную подготовку к уже ставшему традиционным мероприятию — «Параду первоклассников». Челябинский проект настолько полюбился горожанам, причем не только детям, но и любознательным взрослым, что принять праздник у себя решили сразу 10 муниципалитетов в Челябинской, Курганской и Свердловской областях.

По подсчетам, каждый год на «Параде» веселятся и осваивают профессии более 35 тысяч человек — число, пожалуй, уникальное для региона и вполне конкурентное в масштабах страны.

Сейчас перед организатором, компанией «Интерсвязь», стоит серьезная задача — сотрудники и волонтеры должны сфотографировать всех первоклассников, а также отметить, кем они хотят стать, когда вырастут. Получившиеся снимки с подписями позже станут Аллеями первоклассников: стенды разместят в наиболее популярных у горожан местах отдыха.

В прошлом году, к примеру, в топе профессий мечты оказались, конечно, блогеры, а также политики. Не меньшей популярностью пользовались врачи, полицейские и пожарные. Некоторые ребята отличились, указав, что совсем не против исследовать вулканы или заниматься алхимией.

На самом «Параде первоклассников» маленькие школьники смогут повеселиться на концерте и посетить интерактивные площадки, где можно ненадолго стать спортсменом, врачом, инженером, летчиком, художником, музыкантом, танцором или строителем.

«Благодаря тому, что дети "играют" с реальными инструментами, общаются с представителями интересных им специальностей и знакомятся с особенностями их работы, они получают уникальную возможность определиться с будущей профессией уже сейчас, а не в старших классах. Ребенок уже мотивирован и с большим удовольствием ходит в школу», — отмечает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

В Челябинске «Парад первоклассников» начнется в 13:00 7 сентября в ЦПКиО имени Гагарина.