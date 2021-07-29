Какие новшества ждут школьников Челябинской области с 1 сентября

О том, каким будет грядущий учебный год, рассказал министр образования региона Александр Кузнецов

До начала учебного года остался месяц. Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов рассказал, какие нововведения ждут школьников в сентябре и в течение учебного года.

Например, у первоклассников появится новый предмет «Практическая экология для младших школьников». Учебники уже отпечатаны, но не на всех. Поэтому дополнительная программа стартует лишь в ряде школ. По мере ее обкатки и появления новых учебников предмет введут для всех первоклашек.

«Наши учебники получили позитивные отзывы федеральных издателей. Надеюсь, что нам удастся создать полноценный методический комплекс и программу запустят по всем школам страны», — говорит Александр Кузнецов.

По словам Кузнецова, оценок по экологии в первом классе не будет. Но, помимо занятий в классе, учителя предложат ребятам реализовать реальный экологический проект. К этой работе готовы подключиться общественные организации города.

Также в школах появятся профильные психолого-педагогические старшие классы. Их откроют для тех, кто хочет стать педагогом. Власти уверены: это поможет поднять качество абитуриентов, поступающих в педагогические училища и вузы.

«До 2024 года мы создадим сто таких классов. Первые откроем в Челябинске и в Магнитогорске, где расположены педвузы. Наша задача — поднять мотивацию ребят при поступлении в педагогические вузы, а на выходе — педагогов, которые хотят работать с детьми и идут в школы», — говорит Кузнецов.

Кроме того, в Челябинской области планируют открывать дополнительные экспериментальные классы, где программу начальной школы можно пройти ускоренно, за три года. А также новые ресурсные классы для инклюзивного обучения детей с расстройством аутичного спектра. В Челябинске с такими детьми активно работает школа № 109. Ее опыт решили перенять в Магнитогорске.

В новом учебном году начальная школа также будет питаться бесплатно и получать бесплатное молоко.

«Сегодня у школ есть желание расширить бесплатное питание на более старший возраст. Мы обсуждаем этот вопрос. Остаются претензии к качеству блюд. Область предполагает принять единый стандарт питания в школах. Это позволит давать ребятам более полезную пищу», — говорит Александр Кузнецов.

Из-за коронавируса не получается сократить процент классов, которые учатся во вторую смену. И пока каждый пятый ребенок (если точнее, то 21 процент школьников) начинает учиться с обеда. Но ситуация должна поменяться после открытия новых школ.

К 1 сентября должна распахнуть двери школа в челябинском микрорайоне Академ Риверсайд. Сейчас идет набор педагогов и контингента. Предполагается, что целые классы будут переходить сюда с педагогами из соседних школ. Также начнут работать новые школы в Кунашаке и в Верхнеуральске — каждая на 500 мест. До конца 2021 года строители обещают сдать образовательный центр в Сарафаново под Чебаркулем — здесь будет школа на 250 мест и детский сад на 50 ребятишек.

В первой половине 2022 года запустят одну из школ в поселке Западный под Челябинском. Вторую сдадут в 2023 году. Обе школы на 1100 детей. Также в первом квартале 2022 года сдадут школу с садиком в Миассе.

Новых ограничений, вызванных пандемией коронавируса, в школах не будет. Но праздничные линейки и другие массовые мероприятия в этом году по-прежнему нельзя проводить в закрытых помещениях — только на улице.