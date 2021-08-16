Наталья Котова поручила сдать школу в Академ Риверсайд в августе

Сейчас готовность здания составляет 93 процента — продолжается внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории

В понедельник, 16 августа, на аппаратном совещании в администрации Челябинска обсудили готовность образовательных учреждений к новому учебному году. Особое внимание — строящейся школе в микрорайоне Академ Риверсайд. С сегодняшнего дня там начата проверка государственного строительного надзора, доложил начальник управления капстроительства Василий Беспалов. Глава города отметила, что сдать объект нужно уже в августе.

«На особом контроле идет строительство школы в микрорайоне Академ Риверсайд, строительная готовность составляет 93 процента. Завершены фасадные работы, завершен монтаж внутренних инженерных сетей, завершаются отделочные работы, благоустройство территории: озеленение и установка малых архитектурных форм. Объект комплектуется мебелью, оборудованием. Идут пусконаладочные работы. С сегодняшнего дня начинается проверка государственного строительного надзора», — доложил начальник управления капитального строительства администрации города Василий Беспалов.

Он добавил, что на объекте бывает каждый день. Наталья Котова подчеркнула важность сдачи школы.

«Важнее вопроса, чем строительство школы в августе, у вас нет. Занимайтесь ей активно. В минувшую субботу мы с Алексеем Леонидовичем (Текслером, губернатором Челябинской области. — Прим. ред.) были на объекте. Действительно, степень готовности его высока. Разговаривали с подрядчиками, поставлена задача — сдать школу в августе», — прокомментировала Наталья Котова.

Ранее запуск новой школы в Академ Риверсайд к учебному году анонсировал министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

Еще одна крупная школа на 1000 мест сейчас строится в копейском поселке Тугайкуль. Накануне на площадке побывал глава региона Алексей Текслер и остался недоволен тем, что стройка затягивается. На этапе проектирования здесь были допущены серьезные ошибки, из-за которых пришлось корректировать документацию и вновь проходить госэкспертизу. Строители и глава областного Минстроя Юлий Элбакидзе получили распоряжение закончить школу к началу 2022 года.