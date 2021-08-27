На достройку школы в Академ Riverside в Челябинске направили 270 миллионов рублей

Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Правительство РФ выделило средства на достройку школы в микрорайоне Академ Riverside в Челябинске. Новая школа будет сдана с опережением графика, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В регионе со значительным опережением идет реализация госпрограммы «Стимул». На год раньше будет сдана в эксплуатацию новая школа на 1100 мест в районе Академ Riverside Челябинска. Деньги на ее строительство были предусмотрены в федеральном бюджете на 2022—2023 годы.

В феврале этого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсуждал вопрос ускорения финансирования строительства социально значимого учреждения с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным во время рабочего визита вице-премьера в Челябинскую область.

«Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Челябинской области более 270 миллионов рублей на ускоренное завершение строительства важной для жителей новостроек инфраструктуры», — уточнили в региональном правительстве.

Школу в микрорайоне Академ Riverside жители ждут уже много лет. Этот район — один из самых густонаселенных районов Челябинска.

Строительные работы на объекте будут завершены в ближайшее время. Сейчас готовность здания составляет больше 93 процентов — продолжается внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории.