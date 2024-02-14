В Челябинске запустят 70 новых троллейбусов 1 марта

«Синара» передает составы на маршруты № 12 и 19

«Синара-ГТР Челябинск» начала передачу троллейбусов и модернизированной контактной сети региональному министерству дорожного хозяйства и транспорта. До 1 марта компания передаст 70 машин согласно условиям концессионного соглашения. Информацию подтвердили в Миндорансе. Это значит, что к весне в городе новые троллейбусы поедут по маршруту № 12.

В компании «Синара — ГТР Челябинск» пояснили, что сейчас прорабатывается вопрос о запуске новых троллейбусов на маршрут № 12. На 19‑й маршрут новый состав вывели 1 сентября 2023 года. Передача составов Миндортрансу — часть концессионного соглашения, в рамках которого в Челябинске полностью обновится троллейбусная сеть. Работы по соглашению называют проектом «Челябинский троллейбус». Новые составы заменят старые троллейбусы, идет модернизация и контактной сети, строится новое депо для обслуживания троллейбусов. По проекту для областного центра заменят 168 троллейбусов, 98 из которых оснащены функцией увеличенного автономного хода.

«Всего до 1 марта компания планирует передать 70 троллейбусов „СИНАРА‑6254“. Приемка позволит начать перевозку пассажиров в рамках концессии», — пояснили в компании.

Напомним, троллейбусы «Синара‑6254» являются низкопольными. В них установлено современное оборудование: USB‑зарядки для телефонов, Wi‑Fi, системы информирования и видеонаблюдения, кондиционер, откидной пандус для инвалидов. Среди других особенностей — повышенная плавность хода, увеличенная площадь остекления и высота потолка, расширенные дверные проемы и возможность наклона корпуса машины на остановках (книлинг).

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона пояснили, что в приемную комиссию вошли представители ЧелябГЭТ, ОГКУ «Организатор перевозок». В ведомстве также уточнили, что приемку проходит подвижной состав и участок модернизированной контактной сети для маршрута № 19 и запуска маршрута № 12. Поясним, что последний — это участок от улицы Молдавской до АМЗ, через Свердловский проспект и улицу Воровского.