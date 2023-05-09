В Челябинске ремонтируют улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны

Работы проходят на улицах Рождественского и Агалакова

В областном центре дорожники приводят в порядок улицы, которые были названы в честь героев Великой Отечественной войны. По данным регионального миндортранса, речь идет об улицах Рождественского и Агалакова. В ведомстве кратко рассказали, чем отметились эти прославленные бойцы на фронте, а также прояснили, какие именно участки данных улиц будут отремонтированы. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Константин Иванович Рождественский служил санинструктором в 63-й танковой бригаде знаменитого Уральского добровольческого танкового корпуса. Он переехал с семьей в Челябинск в начале войны. Поработав на заводе, Константин Иванович решил стать добровольцем и записался в корпус. Отвага и мужество Рождественского позволили спасти жизни его многих боевых товарищей. Меньше чем за год до окончания войны, в июле 1944 года, наш героический земляк пал смертью храбрых.





«7 мая 1967 года состоялся митинг в честь переименования 3-й Садовой улицы в Челябинске в улицу Рождественского. В настоящий момент это важная транспортная артерия города Челябинска, в этом году в ремонте участок от проспекта Ленина до улицы Гагарина», — отметили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Улица Транспортников в Ленинском районе в 1974 году была переименована в честь Алексея Семеновича Агалакова. Он участвовал в революции, прошел через Гражданскую и Великую Отечественную войны. В Челябинске он стал первым руководителем организации Социалистического союза рабочей молодежи (предшественница ВЛКСМ).





В годы войны он служил военным прокурором в 24-й армии Южного фронта, а затем стал военным прокурором тыла 4-го Украинского фронта. Был ранен несколько раз в боях с фашистами, а в 1952 году был уволен в запас по состоянию здоровья в звании полковника юстиции. В этом году на улице Агалакова ведется долгожданная реконструкция на участке от Гагарина до Гранитной.







Фото: ИА «Первое областное»; Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области